Turisti tedeschi rovinano statua dell’800 per un selfie

Turisti tedeschi rovesciano una statua dell’800 di Enrico Butti, dal valore di oltre 100mila euro nel nord Italia per un “selfie”. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza locali. Il titolare della struttura ha deciso di sporgere denuncia per vandalismo e un danno al patrimonio artistico di inestimabile valore. I sei turisti, tra i 25 e i 30 anni, stavano soggiornando a Villa Alceo a Viggiù, nell’alto varesino. Lunedì scorso si sono recati nel pittoresco cortile della villa per scattare qualche “selfie”. Due di loro sono saliti nella fontana per posare con la “Domina”, opera realizzata dall’artista italiano Enrico Butti. I filmati di sorveglianza mostrano come i due uomini sembrano abbracciare la statua di 1,70 m mentre un altro la fa cadere con un bastone. I due giovani nella fontana poi perdono l’equilibrio prima di cadere, portando con sé la Domina. Ecco il video che diventato rapidamente virale sul web.