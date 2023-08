Viaggi, è caro prezzi sui voli: +93% sulle tratte estive

Aumenti del 93% e una spesa minima di quasi 1.000 euro per un viaggio di andata e ritorno Roma-Cagliari-Roma per una famiglia. Sono i risultati di un’analisi effettuata da Assoutenti relativa ai prezzi dei voli turistici nell’ultimo mese L’associazione, in particolare, ha confrontato i prezzi minimi dei voli aerei su alcune tratte popolari in vista delle vacanze, mettendo in evidenza gli aumenti significativi riscontrati.

Entrando più nel dettaglio, tra il 6 luglio 2023 e il 5 agosto 2023 per viaggi di sola andata, partenza il 12 agosto e ritorno il 19 agosto, per una persona: il volo Brindisi-Cagliari è passato da 286 euro a 357 euro, con un aumento del 24,8%. Venezia-Olbia è passato da 330 euro a 338 euro, registrando un incremento del 2,4%. Torino-Olbia ha subito un aumento dal prezzo di 328 euro a 373 euro, pari al 13,7%. Napoli-Alghero ha visto un notevole incremento da 247 euro a 478 euro, con un aumento del 93,5%. Pisa-Alghero è aumentato da 186 euro a 296 euro, segnando un aumento del 59,1%.

Per quanto riguarda invece i viaggi che coinvolgono una famiglia composta da due adulti e due bambini, con partenza prevista il 12 agosto e ritorno il 19 agosto, sono stati osservati i seguenti aumenti nei prezzi minimi tra il 3 luglio 2023 e il 5 agosto 2023: il volo Milano-Cagliari è passato da 729 euro a 760 euro, con un aumento del 4,2%; Milano-Palermo è aumentato da 818 euro a 954 euro, con un aumento del 16,6%; Milano-Brindisi ha visto un notevole incremento da 845 euro a 1.129 euro, con un aumento del 33,6%; Roma-Cagliari ha subito l’incremento più significativo, passando da 573 euro a 985 euro, con un aumento del 71,9%. Questi dati evidenziano una tendenza all’aumento dei prezzi dei voli turistici su alcune tratte, con percentuali che possono risultare onerose per le famiglie che desiderano trascorrere le vacanze estive in luoghi di villeggiatura popolari.

foto freepik