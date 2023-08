Bari, a San Girolamo il relitto affondato resta in mare

A Ferragosto, se continua così, saranno cinque mesi che la barca a vela affondata è rimasta in mare. Siamo a San Girolamo dove un relitto, ormai arrugginito e pericoloso, sta pian piano affondando. Senza che nessuno sia intervenuto per rimuoverlo. “Ci aspettavamo che almeno per l’estate qualcuno intervenisse – raccontano i bagnanti – ed invece nulla. E’ ancora lì. Ho visto ragazzini che ci giocavano sopra, è pericolosissimo, qualcuno si può fare davvero male”. Ma a San Girolamo sono diversi i problemi denunciati: dalla sporcizia della pavimentazione alla scarsa sicurezza di sera, quando in piena zona pedonale scorrazzano moto, monopattini e bici elettriche. Senza dimenticare quella spiaggia di sabbia a nord mai “aggiustata”.