Bari, scontro auto-moto in via Fanelli: un morto

Terribile schianto poco fa su via Fanelli dove, per cause in corso di accertamento un’auto si è scontrata con una moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Gli operatori hanno cercato di rianimare il motociclista, settantenne, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. La vittima si chiamava Domenico Basile.