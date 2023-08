Caro vacanze in Puglia? I baresi preferiscono Grecia e Albania

“La Puglia ormai è intoccabile, per le vacanze conviene andare fuori”. Lo ha raccontato a Borderline24 una cittadina Barese che quest’anno, per le ferie, opterà per l’Albania al posto di restare, come di consueto, in Puglia. Ma non si tratta di un caso isolato, a convincere i baresi sono i costi maggiormente al ribasso e, inoltre, anche la presenza di maggiori servizi, fattore per il quale, a luglio, evidenziano alcuni lavoratori del settore, si è registrato un calo considerevole delle presenze a Bari e provincia.

“Sembra che la Puglia o meglio, chi la governa – prosegue la cittadina – si sia montata la testa. Il turismo è diventato soprattutto dei ricchi e ci si è dimenticati di chi la Regione la vive quotidianamente e conosce i lati belli, ma anche tutti i suoi limiti. Quest’anno andrò in Grecia, i costi sono ridotti eppure la Grecia non ha nulla da invidiare alla nostra Puglia anzi, forse, da quanto mi hanno raccontato alcuni amici che hanno casa lì, sono migliori persino i servizi. Ci si può spostare con i mezzi di trasporto senza attendere ore per fare poi un viaggio della speranza” – conclude. Tra le mete più gettonate, oltre alla Grecia, scelta da diversi pugliesi, spicca anche l’Albania. “A Ksamil – spiega una guida turistica del posto – località più costosa, i prezzi sono molto più ridotti rispetto alla Puglia. Pochi giorni fa, per un ombrellone e due sdraio sulla piattaforma sul mare accanto ad un lido molto conosciuto ho pagato 25 euro. Se stai sulla spiaggia paghi invece dai 15 ai 20 euro, mentre sulle spiagge lontane da Ksamil anche 10 euro. Inoltre non c’è nessun obbligo di consumazione e quando arrivi in qualsiasi lido ci sono ragazzi a cui rivolgersi” – conclude. Situazione diversa, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei lidi, rispetto a quelli pugliesi in cui, un lettino e un ombrellone, possono arrivare a costare anche oltre i 100 euro, persino in zone meno gettonate.

“Quest’anno – ha raccontato un’altra cittadina che sceglierà sempre l’Albania – la scelta si è resa necessaria per questioni economiche, oltre che di semplice curiosità nel voler intraprendere un viaggio diverso dalla Puglia. Sia chiaro, normalmente avrei passato qualche giorno di vacanza anche in Puglia, ma è impensabile. In Albania i prezzi sono molto bassi, sia per il vitto, sia per l’alloggio. Per un b&b a fine agosto pagheremo 25 euro a notte, c’erano altre opzioni a 30 euro. Costi diversi da quelli che propongono le strutture in Puglia” – sottolinea. I costi, così come evidenziato recentemente in un articolo pubblicato su Borderline24, in Puglia possono arrivare a sfiorare anche i mille euro a notte per un alloggio, fattore che sta portando molti a scegliere altre mete, prezzi a cui vanno aggiunti tutti quelli relativi alla permanenza, tra cui il vitto.

Ma c’è anche chi, quest’anno, alla Puglia preferisce Sharm el Sheikh in cui, evidenzia una cittadina che solitamente preferisce passare le vacanze estive in Salento “per una settimana a ferragosto spenderemo 950 euro per un villaggio in cui è tutto compreso, quindi non dovremo aggiungere nulla, se non il costo per eventuali gadget o escursioni”. Ma non solo. C’è anche chi preferisce altre Regioni d’Italia, come ad esempio la Calabria dove, evidenzia una cittadina Barese “i prezzi sono ancora contenuti”, ma non è l’unica ragione.

“In realtà – spiega Patrizia – passo ogni anno l’estate in Calabria, quest’anno però oltre al solito periodo qui, dove abbiamo casa, volevamo anche prenderci una settimana di vacanza in Puglia, ma non è stato possibile. I prezzi sono intoccabili. Vengo in Calabria da 14 anni, abbiamo casa, in più ne affittiamo anche. Sicuramente i prezzi sono aumentati in tanti casi, ma non tanto quanto la Puglia, fatta eccezione per alcuni casi in cui, i prezzi sono stati gonfiati anche qui con cifre folli. E non siamo neanche in una zona super turistica, ma in un luogo adatto alle famiglie. Sicuramente i prezzi sono in aumento ovunque, ma qui, per esempio, lettino e ombrellone in un lido lo paghi molto meno rispetto alla Puglia, fino a 20 euro al giorno. Rispetto ai 50 euro del Salento cambia. E’ tutto nella media, mentre altrove sono esagerati. Sto guardando da gennaio i prezzi di alcuni villaggi in Puglia e nel corso dei mesi sono triplicati. Ne avevo monitorati tre o quattro, in Puglia sotto i 3mila euro non trovi nulla in un villaggio, neanche per 4 persone a luglio. Quindi alla fine sto valutando la Grecia al posto della Puglia. Ci sono stati dei miei amici, saranno a Creta, hanno trovato un residence con piscina e pagheranno 1500 euro ad agosto per un’intera famiglia. La Grecia si conferma molto più accessibile” – conclude.