Cucina, ricche di vitamine e alleate del cuore: in tavola le mele

Ricche di vitamine e alleate del cuore, oggi in tavola portiamo le mele. Si tratta, in particolare, di uno dei frutti tra i più amati disponibile in moltissime varietà e colori. Oltre ad essere deliziose, le mele offrono numerosi benefici per la salute e sono una ricca fonte di nutrienti essenziali per il nostro organismo.

In primis, le mele sono ricche di fibre, tra cui la pectina, una fibra solubile che può aiutare a regolare il livello di zucchero nel sangue e migliorare la funzione intestinale. Questo frutto è, inoltre, una buona fonte di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a rafforzare il sistema immunitario e protegge le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Ma non solo, le mele, oltre ad essere ricche di composti antiossidanti, come la quercetina, che possono contribuire a ridurre l’infiammazione e il rischio di malattie croniche, contengono potassio, un minerale essenziale per il corretto funzionamento del cuore, dei muscoli e del sistema nervoso.

Le mele, inoltre, possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache grazie alla loro ricchezza di fibre, potassio e antiossidanti.Il contenuto di fibre delle mele può aiutare a sentirsi sazi più a lungo, riducendo la voglia di cibi meno sani e contribuendo al controllo del peso permettendo anche una corretta funzione intestinale. Infine, grazie alla vitamina C e agli antiossidanti, le mele possono sostenere il sistema immunitario e proteggerci da infezioni. Alcuni studi suggeriscono che il consumo regolare di mele può essere associato a una migliore salute cerebrale e ridurre il rischio di malattie neurodegenerative. I nutrienti presenti nelle mele possono contribuire inoltre al mantenimento di una pelle sana e luminosa. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata di pollo con mele e noci

In una ciotola grande, mescolare il pollo, le mele e le noci. In un’altra ciotola più piccola, mescolare la maionese (preferibilmente fatta in casa), lo yogurt greco e del succo di limone. Condire con sale e pepe a piacere. Versare il condimento sulla miscela di pollo e mele e mescolare delicatamente fino a quando tutti gli ingredienti sono ben distribuiti. Servire su foglie di lattuga o rucola fresche.

Bruschette alle mele e formaggio

Preriscaldare il grill del forno. Disporre le fette di pane su una teglia e grigliarle fino a quando non saranno leggermente tostate. Spalmare il formaggio di capra (o un qualsiasi formaggio di proprio gradimento) su ogni fetta di pane tostato. Sovrapporre le fette di mela sul formaggio e poi cospargere con un filo di miele. Aggiungere le noci tritate e guarnire con qualche fogliolina di timo fresco o rosmarino. Servire come antipasto o stuzzichino.

