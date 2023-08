Per i 50 anni di matrimonio regala alla moglie un campo di girasoli

Scambiarsi un regalo per il giorno dell’anniversario di matrimonio è un gesto a cui si tiene e che moltissime coppie compiono. Tuttavia Lee Wilson che di ‘professione’ fa il coltivatore, non si è lasciato scappare l’anniversario di matrimonio e ha parlato, oltre che con le parole, anche con il gesto di regalare alla sua dolce metà con qualcosa di diverso dal solito quest’estate. Il prossimo 10 agosto Lee e sua moglie, Renee, festeggeranno infatti il loro 50° anniversario di matrimonio. Per celebrare lo storico traguardo, l’uomo ha deciso di regalare alla consorte il suo fiore preferito: il girasole. Non uno, non due, bensì un campo intero, grande 80 acri. A spiegare il perché è stato lui stesso in un’intervista a Kake.com. “Ci ho pensato molto e a lei sono sempre piaciuti i girasoli. Credevo che questo fosse l’anno giusto per piantarli e così le ho regalato 80 acri di girasoli”, ha affermato Lee, che ha aggiunto: “Ci sono circa 1,2 milioni di fiori in questo campo”. Il campo si trova a quattro miglia a est di Pratt, sul lato sud dell’autostrada 54.

E in tanti, persone del posto e non, sono arrivati da tutto lo Stato per scattare qualche fotografia del campo in piena fioritura. Dopotutto la stagione dei girasoli è breve e tra una manciata di giorni cominceranno inesorabilmente a perdere la loro fotogenicità. L’uomo è partito in largo anticipo, iniziando a seminare a maggio di nascosto, con l’aiuto del figlio, per evitare che Renee lo scoprisse. E a quanto pare, il regalo è stato decisamente apprezzato. “Mi ha fatto sentire molto speciale. Non poteva esserci regalo di anniversario più perfetto di un campo di girasoli”, ha detto Renee. La coppia, ha raccontato di stare insieme da quasi tutta la vita, come nelle più belle storie di amore a prima vista. “Ci siamo conosciuti al liceo. Lei non poteva uscire prima dei 16 anni, io l’ho chiamata il giorno del suo 16° compleanno ed è stato allora che abbiamo iniziato a frequentarci”, ha raccontato Lee. “Il nostro primo appuntamento è stato a una festa di pattinaggio a Harper Kansas”. E al 51° anniversario ci sarà un regalo-bis? “È stato divertente, ma credo che una volta sia sufficiente per noi. Toccherà a qualcun altro”, ha sorriso Lee. (foto repertorio)