Si scontra contro un’auto, muore 16enne: era a bordo della sua moto

Un ragazzo di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio in zona Tre Fontane nella borgata di Lama, a Taranto.

Il giovane era in sella ad una moto che ha impattato violentemente contro un’auto. Il corpo del 16enne, in seguito allo scontro, è stato sbalzato per diversi metri. Solo lievi ferite, invece, per il conducente della vettura. Sul posto è stato vano ogni tentativo dei sanitari del 118 di rianimare il ragazzo.

Le indagini per accertare le cause dell’incidente sono affidate alla polizia locale di Taranto. Ne dà notizia l’Ansa.