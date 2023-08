Apre nuova Lidl a Molfetta, si cercano 22 dipendenti

In vista della nuova apertura a Molfetta, la Lidl cerca 22 nuove figure lavorativo da inserire nel futuro organico del punto vendita. Ecco le figure ricercate: l’assistant store manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello store manager, come ad esempio la gestione del personale e dell’assortimento. L’addetto vendite lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti, mentre l’apprendista addetto vendite collaborerà con il team per una gestione efficiente del punto vendita, occupandosi di rifornimento prodotti, operazioni di cassa e assistenza al cliente, contribuendo così a rendere più piacevole l’esperienza di acquisto. Infine, l’operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all’interno del punto vendita.

Il recruiting day per il punto vendita di Molfetta si terrà il prossimo 15 settembre, in presenza, nella Direzione Regionale di Molfetta in Via dell’Arte Bianca, 5/A. Lidl contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione a seguito dell’invio, entro il primo settembre 2023, delle candidature online ricevute tramite il sito lavoro.lidl.it.