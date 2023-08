Asaps, già 9 pedoni morti in agosto sulle strade italiane

La “strage” di pedoni sulle strade italiane continua anche ad agosto, con nove morti in cinque giorni e 238 da gennaio: 151 uomini e 87 donne. Di questi, 112 avevano più di 65 anni, 11 erano invece minorenni. Il maggior numero di vittime si è avuto nel Lazio (40), seguito da Lombardia e Veneto con 25, Campania ed Emilia-Romagna (24). Sono dati dell’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori della Polizia stradale: dati parziali, perché non tengono conto dei gravi feriti che molto spesso perdono la vita negli ospedali anche a distanza di mesi. L’Istat infatti conta solo i decessi nei primi trenta giorni dal sinistro. Molti pedoni sono stati uccisi nel luogo più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, o mentre camminavano sul marciapiede. L’Asaps, per sensibilizzare sempre più sul tema della sicurezza stradale, ha attivato la geolocalizzazione aggiornata in tempo reale con i luoghi degli omicidi stradali, il dettaglio delle vie, l’età del pedone e il veicolo investitore.