Bari, a Carbonara vandali in azione: distrutti i giochi per bambini

“I bambini di Carbonara sono forse figli di un Dio minore?”. Inizia così la denuncia, corredata di foto, di una residente di Carbonara che ha segnalato le condizioni di abbandono in cui versano alcuni giochi per bambini: altalena rotta, chiodi in bella vista. In alcuni casi i giochi sono assolutamente inutilizzabili. I residenti chiedono il ripristino dell’area giochi ma soprattutto la messa in sicurezza. (foto facebook)