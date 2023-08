Bari, discarica in via Candura al San Paolo: “Uno scempio, ora basta”

Operazione straordinaria questa mattina di Amiu e della polizia locale in via Candura al San Paolo. Dove ormai da tempo, accanto ai cassonetti del porta a porta viene lasciato di tutto. “Questa è una situazione reiterata – spiega il presidente dell’Amiu, Paolo Pate – i carrellati vengono lasciati fuori e diventano anche attrattori di rifiuti. C’è chi viene qui e getta di tutto, ci sono ingombranti di qualsiasi tipo ed anche rifiuti pericolosi”. Questa mattina l’Amiu si è presentata con numerosi mezzi e operatori, accompagnata dalla polizia locale, dal presidente del Municipio. “Vogliamo capire come mai qui si presenta questa grave situazione – spiega ancora Pate – stiamo spiegando ai residenti che non è questo il modo di fare il porta a porta. Ora cercheremo di ripartire da qui per evitare queste situazioni e la polizia locale farà il resto in caso di reiterazione di questo comportamento”.