Bari, ennesimo furto a Pane e Pomodoro: fermati i due responsabili

Nuovo tentativo di furto a Pane e pomodoro. Vittima una famiglia tedesca che è stata borseggiata da una coppia di malviventi. I due ladri erano riusciti a prendere tutti i beni di valore dei turisti, dal cellulare a documenti e carte di credito. Due agenti in borghese della polizia locale, però, li hanno individuati e fermati. Tutta la refurtiva è stata restituita ai turisti. Il comitato di cittadini di Pane e pomodoro chiede una presenza fissa di agenti in borghese per scongiurare i continui furti.

“Noi ci stiamo impegnando tanto per cercare di tutelare i turisti – spiegano dal comitato di cittadinanza attiva – abbiamo anche di messaggi in inglese sui nostri cellulari che facciamo ascoltare ai turisti, invitandoli a lasciare i beni di valore nel box della Multiservizi. Dobbiamo tutti impegnarci per ridurre questi fenomeni e secondo noi anche gli agenti in borghese possono servire a incastrare questi malfattori”. Purtroppo i furti a Pane e pomodoro sono quasi all’ordine del giorno, così come alcuni atti di vandalismo. Per questo il comitato di cittadini ha chiesto al Comune anche l’installazione di cartelli in lingua per avvertire i turisti.