Bari, l’Amtab ha la prima presidente donna: è Angela Donvito

Ad un mese dalle dimissioni di Sabino Persichella, oggi il sindaco Antonio Decaro ha nominato alla guida dell’Amtab la professoressa Angela Donvito. Insegnante di economia aziendale, la prof.ssa Donvito ha già ricoperto l’incarico di componente del CDA della stessa azienda dal 2016 sino allo scorso novembre. La nuova presidente ha ricoperto altresì cariche di amministratrice e componente dei consigli di amministrazione di importanti enti e aziende pubbliche tra cui il Conservatorio Niccolò Piccinni e Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’Economia. “Rivolgo alla professoressa Donvito, prima donna alla guida di un’azienda partecipata direttamente dal Comune, i migliori auguri di buon lavoro – commenta Decaro –, certo che saprà mettere la sua competenza e la sua esperienza al servizio di Amtab, un’azienda che già conosce per avervi lavorato”.

Primo atto del nuovo presidente sarà l’approvazione del bilancio 2022, quello chiuso dall’ex presidente Pierluigi Vulcano con una perdita di 4.2 milioni di euro. Perdita che è già stata coperta e accantonata dal Comune con una delibera approvata in Consiglio comunale.

Nel 2023 l’azienda sta registrando i primi utili, pari a 700mila euro ogni 4 mesi, grazie anche all’indicizzazione Istat operata dal Comune. Sulla situazione aziendale e le condizioni in cui viaggiano i mezzi (a decine restano in officina per avarie) i consiglieri di opposizione hanno chiesto anche la convocazione di un Consiglio comunale monotematico, che si doveva tenere il 2 agosto ed è stato poi rinviato a settembre.

La nuova presidente dovrà anche risolvere una serie di questioni che i sindacati e i dipendenti stanno sollevando da tempo, a cominciare dalle decine di mezzi che non escono a causa delle avarie per finire alle ultime “promozioni – spiegano alcuni dipendenti – e al servizio di vigilantes, tutti costi aggiuntivi per un’azienda che deve ancora risolvere i suoi problemi economici”.