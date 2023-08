Bari, riapre la ruota panoramica: resterà fino al 10 gennaio

Al termine dei lavori di montaggio, il Comune ha autorizzato l’avvio dell’attività della ruota panoramica su largo Giannella fino al 10 gennaio. E’ quanto deliberato con determina dirigenziale. L’attrazione quindi resterà per tutto il periodo dell’estate e fino a Natale ed Epifania: entro il 19 gennaio dovrà essere rimossa. Non sarà possibile una proroga perché trattandosi di concessione demaniale, le autorizzazioni non possono superare i sei mesi, salvo interventi eccezionali.