Casting per Lolita Lobosco: domande entro il 18 agosto

È possibile candidarsi al casting per partecipare alle riprese, in Puglia, della terza stagione della serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”. Sono tre le figure che si cercano e c’è tempo fino al 18 agosto per candidarsi.

Bruno Almeida:

– uomo, 30/ 40 anni;

– di origine brasiliana;

Birgitte Weber:

– donna, 30 /40 anni;

– di origine tedesca oppure che sia in grado di riprodurre un lieve accento tedesco;

Abeba:

– donna, 30/40 anni;

– di origine africana.

Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, ambiscono a partecipare alle riprese de “Le indagini di Lolita Lobosco” in Puglia, possono candidarsi al casting entro il 18 agosto 2023, inviando al recapito e-mail: lolitacastingpuglia@gmail.com il seguente materiale:

due foto: primo piano e figura intera;

breve video di presentazione.

Nell’oggetto dell’e-mail le aspiranti figurazioni speciali dovranno scrivere per quale ruolo si propongono; dovranno specificare:

– nome e cognome;

– luogo e data di nascita;

– città di residenza;

– altezza;

– numero di cellulare.