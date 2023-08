Giovane annegato a Gallipoli, sindaco di Altamura: “Addolorati”

“Siamo qui a condividere il vostro lutto e a offrire il nostro sostegno in questo difficile percorso. Le sue memorie vivranno nei cuori di chi lo ha conosciuto”. Lo ha scritto questa mattina in un post su Facebook, Antonio Petronella, sindaco di Altamura, città del Barese in cui risiedeva Anxhelo Cara, il 19enne annegato ieri nelle acque di Gallipoli, in Salento. “Con cuore addolorato apprendiamo della tragica perdita del giovane 19enne, colpito da un destino crudele mentre trascorreva una giornata di relax a Baia Verde”, aggiunge il primo cittadino e conclude: “Le nostre più sentite condoglianze si levano verso la famiglia in questo momento di profondo dolore”. (foto facebook sindaco di Altamura)