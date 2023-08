Il centrodestra si prepara alle sfide in Puglia: “Batteremo Pd e M5S”

“Da questa mattina, a Bari, i responsabili regionali pugliesi, provinciali e alcuni parlamentari di Fdi, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Nuovo Psi e Movimento Salento sono in riunione per discutere dei programmi e dei candidati sindaci per le prossime amministrative a Foggia, dove si vota a ottobre, e poi Bari e Lecce, dove si va alle urne la prossima primavera”. Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Abbiamo condiviso un programma e fatto la perimetrazione della coalizione che è compatta, coesa e che si accinge a scegliere i candidati sindaci a Foggia, Bari e Lecce. C’è una esigenza forte che ci viene richiesta dal territorio – continua – che è quella della contaminazione da parte del civismo, un civismo reale. In seconda battuta lo coinvolgeremo. Siamo convinti che le sfide siano all’assoluta portata, negli ultimi due capoluoghi al voto, Barletta e Brindisi, il centrodestra ha vinto in maniera netta e chiara, a Brindisi abbiamo battuto Pd e M5s insieme. C’è forte consenso da parte dei pugliesi per il centrodestra”.