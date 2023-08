Monopoli è con Francesco, al via la raccolta fondi per aiutarlo

In questi giorni a Monopoli si moltiplicano le occasioni (fiaccolate, tornei, messaggi di solidarietà) per mostrare vicinanza alla famiglia di Francesco, un bambino di 6 anni che al momento si trova ricoverato presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma in seguito ad una polmonite acuta, trombosi e edema polmonare. “I genitori del bambino, Angelica e Giuseppe, hanno bisogno di una mano da tutti quanti noi per supportare le spese che si stanno accumulando – spiega su GoFundMe Stefania Cavallo, amica della famiglia e vicina di casa – Stiamo cercando di fare un gesto d’amore in questo mondo crudele e ingiusto”.

La raccolta fondi è stata lanciata perché la famiglia al momento non ha alloggio nella Capitale e sono numerose le spese da affrontare lontano da casa. “Vogliamo alleggerire i genitori di Francesco che già devono combattere con il loro figlio questa battaglia” racconta Stefania. Francesco è un bambino solare, nato con una forma di cardiomiopatia dilatativa congenita (con insufficienza mitralica e miocardio non compatto) dalla nascita e seguito presso l’Ospedale di Bari: “Nonostante i continui controlli ha avuto un peggioramento nei giorni scorsi causa di una polmonite acuta passando più volte dalla terapia intensiva – afferma l’organizzatrice della campagna – Il 4 Agosto è stato portato d’urgenza al Bambino Gesù di Roma”. La campagna, che ha raccolto quasi 3mila euro grazie alle donazioni di oltre 108 persone, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/4h5pm-francesco-e-la-sua-famiglia