Nessuno gli risponde e rompe vetrata della Guardia medica: denunciato

Un turista si è presentato dalla guardia medica a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, e quando nessuno gli ha risposto perchè il presidio era ancora chiuso, ha sfondato con un calcio la vetrata dell’ingresso ed è andato via. E’ accaduto ieri sera, prima delle ore 22, quando il medico di guardia non era in servizio. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo era andato dalla guardia medica con il figlio minorenne che non si sentiva bene. Quando ha bussato e nessuno gli ha risposto ha reagito in maniera violenta. L’uomo è stato individuato e sarà denunciato per danneggiamento. L’uomo è un turista, residente a Gioia del Colle, in provincia di Bari. I carabinieri sono risaliti alla sua identità dal numero di targa della sua auto ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.