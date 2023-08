Omaggi aziendali: i calendari da tavolo si confermano un evergreen

Per adottare una strategia di marketing efficace, al giorno d’oggi, molte aziende decidono di affidarsi a professionisti di gadget personalizzabili avendo in questo modo la possibilità di promuovere su larga scala il brand. Scegliere di distribuire articoli promozionali è, infatti, la soluzione vincente per implementare la diffusione di un marchio e veicolare un’immagine o i valori di un’azienda. Tra i prodotti più richiesti ci sono i calendari da tavolo personalizzati, oggetti di uso quotidiano che possono essere offerti in omaggio in occasione di eventi, fiere e convegni per pubblicizzare i propri servizi. Sono particolarmente utili per diffondere in modo immediato il brand, acquisendo così nuovi clienti e fidelizzando quelli già presenti.

Le diverse tipologie dei calendari da tavolo

I migliori portali di riferimento del settore come Easygadget.it, mettendo a disposizione un’ampia gamma di modelli, fanno sì che gli utenti siano nella condizione di trovare in pochi minuti e con un semplice click ciò di cui hanno bisogno. Per esempio, è possibile scegliere le dimensioni (regular o mini), il numero dei fogli, la rilegatura (con cordonato o a spirale), il tipo di carta e la grafica dei giorni (mensile, settimanale o trimestrale) con l’inserimento del planning annuale sul retro o di eventuali illustrazioni appartenenti a svariate tematiche. T

Oltre ai formati classici che si adattano facilmente a qualsiasi ambiente, vi sono tipologie caratterizzate da un design più peculiare come i calendari da tavolo “viaggi nel mondo” perfetto per le agenzie di viaggio o quelli con mappe e l’Italia antica ideali per i musei o per le associazioni culturali. Si possono poi selezionare altresì anche i calendari con i cuccioli, il cui uso non può non essere destinato agli amanti degli animali e, in particolar modo, agli studi privati e agli ambulatori di veterinaria.

Infine, al di là del fatto che assicurano alle aziende una maggiore visibilità del marchio per tutto l’anno a fronte di un ottimo rapporto qualità-prezzo, risultano essere utili anche per i clienti, colleghi e partner, dal momento che possono essere usati per tenere sotto controllo i numerosi impegni lavorativi o privati e, al tempo stesso, per arredare la scrivania dell’ufficio o di casa.

Tutto quello che c’è da sapere sulla personalizzazione

Gli esperti del settore, essendo operatori altamente qualificati e usufruendo di apparecchiature di ultima generazione, sono nella condizione di realizzare lavori a regola d’arte. Inoltre, gli utenti partecipano attivamente alla personalizzazione visto che sono tenuti a fornire tutte le indicazioni (comprese citazioni, marchio o fotografie) e hanno l’opportunità di aggiungere in un secondo momento modifiche o piccole correzioni dopo aver visionato la bozza.

Tra le varie tecniche di stampa utilizzate per imprimere sui gadget immagini, logo o frasi, prevale senza dubbio, in aggiunta alla quadricromia, la serigrafia ad uno o due colori (fluo, pastelli, silver) su entrambi i lati a dispetto del label adesiva in pvc impiegata di rado sul piedino. Mentre, in alcuni casi si ha la possibilità di applicare la stampa digitale diretta. Da ultimo, e non per minore importanza, è giusto differenziare altresì modelli full print in cui la stampa con le informazioni dell’azienda ricopre l’intera pagina del calendario da quelli caratterizzati da illustrazioni di vario genere in cui il logo o i suoi dati sono inseriti sul piedino.