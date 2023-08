Principio incendio su un treno nel Barese, 20 passeggeri evacuati

Un principio d’incendio si è verificato poco dopo le 14 su un treno delle delle Ferrovie del SudEst, partito da Bari e diretto a Putignano nel tratto tra Mungivacca e Valenzano. A bordo 20 passeggeri, tutti evacuati e per loro, come informano dalle Sud Est, è stato messo a disposizione un bus sostitutivo dalla fermata di Bari La Fitta a Putignano. Il principio d’incendio è stato “tempestivamente domato dal personale di Fse presente a bordo”. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco; non sono stati segnalati feriti.

Nel dettaglio: il treno 92026 è cancellato da Valenzano a Bari C.Le. I viaggiatori verranno riprotetti con il treno 92030. – Treno 92029 è cancellato da Bari C.Le a Putignano. Inizio evento: ore 14:15 La circolazione è al momento rallentata nel tratto compreso tra le stazioni di Mungivacca e Valenzano causa intervento dei Vigili del fuoco. Treni direttamente coinvolti: – Treno 92025 da Bari C.Le a a Putignano delle ore 13:21 è fermo in linea.