Armi, munizioni e droga in casa, in manette 50enne nella Bat

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa di Andria coadiuvati -nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Compagnia di Andria finalizzati al contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cittadino- a seguito di mirata attività di osservazione, controllo e pedinamento, hanno proceduto al controllo dell’abitazione di cinquantenne Andrese. In concomitanza con l’accesso all’abitazione, il predetto tentava di disfarsi di un involucro, buttandolo nel water. L’immediato intervento dei militari permetteva di recuperare parte della confezione ed accertarne il contenuto: 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dal peso complessivo di 18 gr.

L’attività di ricerca consentiva poi di rinvenire e sottoporre a sequestro un bilancino di precisione, ritagli vari di buste in plastica idonee per il confezionamento dello stupefacente, nonché della sostanza da taglio, verosimilmente mannite. Durante l’attività di polizia giudiziaria, l’attenzione dei militari si focalizzava su una cassaforte ben celata all’interno del garage, pertinenza della sua abitazione, all’apetura della quale venivano rinvenute e sottoposte a sequestro due pistole: una pistola giocattolo, la cui canna veniva sostituita così da poter riprodurre a pieno le funzioni di una pistola tradizionale; l’altra arma, una revolver, priva di matricola e segni distitntivi, e per questo considerata clandestina. Inoltre venivano rinvenute 67 munizioni di vario genere, compatibili con le due pistole.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione di armi alterate e munizioni clandestine. Ora si trova in carcere.