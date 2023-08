Bari, degrado nei bagni a Torre Quetta: “Vergogna”

Dall’assenza di porte, allo scarico del wc rotto. Non si fermano le denunce riguardanti le condizioni dei bagni di Torre Quetta. Dopo l’ultima, effettuata lo scorso 28 luglio da alcuni cittadini, riguardante l’assenza di una porta che permettesse “intimità” durante la permanenza nel bagno, se ne aggiungono altre.

“Questo mi fa innervosire – sottolinea un residente – parliamo di progetti di decine di milioni, nuovi parchi, nuovi parcheggi e poi utilizzi il bagno a Torre Quetta, la spiaggia tanto decantata, e trovi una situazione del genere” – evidenzia allegando alle sue parole la foto dello scarico del bagno in stato di abbandono. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “È una vergogna – aggiunge una cittadina – A Bari conta solo l’apparenza. Come il centro che brilla e la periferia langue”. Ma se per alcuni la responsabilità va attribuita alla scarsa manutenzione da parte dell’amministrazione, per altri il problema riguarda l’assenza di sensibilità e senso civico. “Purtroppo questa situazione – evidenzia un cittadino – è frutto dello scarso senso civico che vige in Italia e che nel sud è ancora più forte. In questi casi non si può dare la responsabilità all’amministrazione ma alla cittadinanza” – conclude.

Foto Facebook Leo Licomati dal gruppo Municipi a Bari