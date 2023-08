Bari e l’odissea delle carte di identità: ancora attese di tre mesi

Per rinnovare la carta di identità a Bari bisogna attendere in media tre mesi. Salvo urgenze (comprovate per esempio da un biglietto aereo), i baresi devono attendere diverso tempo prima di poter rinnovare il proprio documento scaduto o di farne uno nuovo per esempio per i bambini. Per la delegazione di Carrassi la prima data utile è fine novembre, per Carbonara i primi di novembre, per il San Paolo e Santo Spirito la seconda metà di ottobre e fine ottobre per largo Fraccacreta. Il Comune ha più volte predisposto aperture straordinarie degli sportelli e open day, ma la situazione resta sempre emergenziale.

Il problema è legato alla carenza del personale. Il Comune ha anche indetto un concorso per 25 istruttori amministrativi, le cui prove dovevano svolgersi a luglio in modo da riuscire ad avere il contingente almeno per settembre. Ma una legge del Governo ha annullato tutte le prove concorsuali fino a settembre e quindi l’amministrazione si è trovata ad affrontare una ulteriore emergenza, al punto tale che in questi giorni sta attingendo dalle graduatorie dei Comuni limitrofi per trovare un po’ di personale. Al concorso hanno presentato in 6mila domanda di partecipazione, quindi anche le procedure delle prove saranno piuttosto lunghe. E fino all’arrivo di nuovo personale? Il rinnovo delle carte di identità resta un’odissea.