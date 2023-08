Divertimento e tempo libero: quali sono le preferenze degli italiani

Uno dei tratti caratteristici dei cittadini italiani è, senza alcun dubbio, è la ricerca del benessere psico-fisico, quel desiderio di vivere regalandosi momenti di svago e rilassatezza per alleggerire le inevitabili insidie che la quotidianità ci pone dinanzi: tra impegni professionali e familiari, infatti, il tempo per potersi svagare è, talvolta, davvero limitato e dev’essere adeguatamente utilizzato per ritemprare il corpo e la mente.

Una ricerca che varia, per quanto ovvio, da soggetto a soggetto, visto che ognuno di noi ragiona ed ha esigenze differenti. Tuttavia, esistono alcuni punti comuni, che elencheremo nel corso dell’articolo, in grado di offrire uno spaccato su quali siano le modalità più comuni alla maggior parte degli italiani nella loro ricerca di svago e benessere, quegli ambiti dove divertirsi e poter ricaricare le batterie per affrontare con rinnovato slancio le sfide quotidiane.

Gli italiani passano parte del proprio tempo libero per migliorare il look

La palestra, in tal senso, è certamente un luogo particolarmente amato dagli italiani, dove poter scaricare le tossine accumulate durante il giorno e ampliare il proprio benessere psico-fisico. I cittadini del Belpaese, d’altro canto, sono fedeli ad un motto antico, ma quanto mai attuale, come “mens sana in corpore sano”, pronti a sudare le proverbiali “sette camicie” pur di avere un corpo sano e tonico, senza alcun dubbio propedeutico anche ad un maggior benessere psichico.

L’Italia è la nazione dove si registra il maggior numero di iscritti ad un corso motorio in proporzione al numero degli abitanti. E le numerose palestre presenti in ogni angolo delle nostre città, testimoniano tangibilmente quanto gli italiani siano “cultori” del benessere fisico, fedeli ad un detto – seppur non antico come quello precedentemente citato – di svariati decenni fa: piacersi per piacere.

Gli italiani, inutile negarlo, sono un popolo estremamente vanitoso, aspetto che riguarda, ormai, non solo le donne: chiedete ad un estetista e vi sentirete rispondere che il 40% dei clienti è di sesso maschile. La cura del proprio aspetto, quindi, non passa esclusivamente dalla palestra, ma anche dalla cura di qualsiasi altro dettaglio. Una parte del proprio tempo libero, quindi, viene dedicata alla cura del look, spesso vissuta come momento di grande relax personale.

Convivialità e socialità sono due tratti dominanti del tempo libero degli italiani

Il tempo libero degli italiani, tuttavia, viene utilizzato anche per vivere momenti di grande convivialità con i propri amici e parenti, trascorrendo serate all’insegna del buon cibo o, perché no, della musica. I momenti trascorsi davanti ad un piatto prelibato in qualche ristorante o pizzeria, ridendo e scherzando in compagnia delle persone a noi più care, sono tra quelli maggiormente amati dai cittadini del Belpaese, che possono contare anche su una pluralità di locali con pochi eguali al mondo.

La voglia di trascorrere il tempo libero divertendosi accompagnati dalle note musicali, poi, è particolarmente amato da un vasto numero di nostri connazionali, che in particolar modo nel periodo estivo affollano le discoteche e le sale da ballo all’aperto, un rito, quest’ultimo, che si ripete annualmente in ogni angolo dello Stivale, dai grandi centri ai paesi più remoti. Il ballo, oltretutto, è anche un veicolo sociale, che consente di poter conoscere nuove persone.

Ampliare il proprio raggio di conoscenze, d’altro canto, è un obiettivo prioritario per milioni di connazionali, che non riguarda solo ed esclusivamente l’ambito delle amicizie in senso stretto. Gli italiani, infatti, sono un popolo particolarmente romantico e passionale, che, qualora fosse single, va alla ricerca dell’anima gemella con la quale condividere il proprio percorso di vita. Il successo dei siti di incontro, in tal senso, ne è l’esempio più lampante, che testimonia come i cittadini del Belpaese tengano particolarmente ai sentimenti.

Il divertimento passa tramite anche la grande rete telematica

Internet, al netto dei già citati portali di incontro, è diventato una sorta di “amico”, seppur virtuale, della nostra quotidianità, dove si trascorre una fetta non indifferente del proprio tempo libero. E dove non mancano le opportunità di divertimento e svago per ottenere un po’ di sano relax durante le nostre giornate, spesso condite da impegni di natura professionale o familiare: vai su casino-online.it per vivere momenti rilassanti nei portali legalmente riconosciuti e dove è ammesso solo il gioco responsabile.

Il tempo libero passato su internet, poi, viene spesso dedicato all’informazione, riuscendo a restare informati su quanto accade nel mondo con pochi e semplici click oppure sfruttando le tante “app” dedicate al settore news. I tempi in cui gli italiani erano in trepidante attesa per il TG delle 20,00, è ormai un ricordo estremamente lontano. Come lo è, ormai, il dominio del mezzo televisivo, superato dalla grande rete telematica nelle preferenze degli italiani.

Le fasce più giovani, infatti, si piazzano davanti ad un teleschermo in misura assai meno frequente rispetto ai loro genitori, cresciuti, questi ultimi, in una fase in cui internet ancora non esisteva o era in fase embrionale. Internet, per le generazioni nate negli ultimi trent’anni, è il mezzo prediletto per vivere, serenamente, i momenti di evasione.