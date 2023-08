Il mondo artistico internazionale abbraccia Castellana

Continua la grande estate castellanese fatta di concerti, folklore, conversazioni, eventi per bambini e pura condivisione. Piazze d’Estate 2023, il programma di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, si sposta in pieno centro cittadino tra piazza Nicola e Costa e piazza Garibaldi, proponendo appuntamenti per tutti i gusti e le età. Dopo l’incontro con Diego Fusaro, e il rinvio necessario – per maltempo – dell’incontro con Ornella Muti a fine agosto (la data verrà comunicata nei prossimi giorni), il calendario di Festivarts propone altre due conversazioni: con l’attore Francesco Paolantoni questa sera 8 agosto alle 21, e con il soprano Katia Ricciarelli, accompagnata dal chitarrista napoletano

Espedito De Marino, domenica 13 agosto, entrambi alle 21 ed entrambi in piazza Nicola e Costa. Festivarts è il festival dell’arte e della bellezza in tutte le sue forme, un format sincero che coinvolge i protagonisti in una conversazione aperta tra il pubblico e il privato. Un appuntamento creato per omaggiare coloro che con la loro arte hanno contribuito a diffondere la bellezza. Domani 9 agosto, invece, in piazza Garibaldi, il grande ritorno di Ron a Castellana Grotte. Con

il Summer tour il pubblico avrà modo di ascoltare classici intramontabili del suo repertorio, ma anche celebri hit che scrisse per molti colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a E l’Italia che va, da Chissà se lo sai fino a Una città per cantare, Non abbiam bisogno di parole, Cosa sarà), e le sue canzoni più recenti tratte dall’album Sono un figlio. Ron è uno dei più importanti musicisti del panorama italiano; ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Ha pubblicato 26 album da studio, partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo (vincendo nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni in coppia con Tosca), e a sette edizioni del Festivalbar (vincendo nel 1982 con Anima).

Mercoledì 16 agosto, infine, l’atteso concerto di Antonella Ruggiero, sempre in piazza Garibaldi, in Concerto versatile insieme con Roberto Olzer, al pianoforte e organo liturgico, e Roberto Colombo al vocoder e synth basso.