Il tarallo pugliese conquista Olivia Wilde: “Non riesco a smettere”

Il tarallo pugliese conquista l’America o meglio, l’attrice e regista americana Olivia Wilde che, in un video postato recentemente sui social, in particolare su Tik Tok, pone un quesito agli italiani. “Cosa c’è dentro? Sono dipendente, non riesco a smettere di mangiarli” – dice. L’attrice, conosciuta per i suoi ruoli in telefilm come O.C. e Dr House, si trova attualmente in vacanza in Puglia, dove ha scoperto uno dei prodotti tipici di cui, evidenzia “Non riesce più a farne a meno”.

Foto screen video Tik tok