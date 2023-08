Lite per un parcheggio a Taranto, coinvolto l’attore Michele Morrone

Prima un litigio verbale, poi la violenza. Protagonista di un diverbio finito con un 24enne ferito, l’attore Michele Morrone, in vacanza in Puglia. Il fatto, in particolare, è accaduto ieri pomeriggio, mentre l’attore si trovava a Campomarino di Maruggio, nel Tarantino.

Molte le persone che hanno assistito alla scena che, secondo quanto emerso, avrebbero testimoniato di aver visto l’attore colpire con alcun pugni il giovane poi trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Il motivo del litigio, sarebbe stato “uno sguardo di troppo”, presumibilmente per un parcheggio. L’episodio è avvenuto in particolare in via Machiavelli, sotto lo sguardo di moltissimi turisti e cittadini, tra questi anche il sindaco di San Marzano di Sangiuseppe, in provincia di Taranto, Francesco Leo. L’attore, identificato dai carabinieri, ha chiamato un avvocato penalista della zona. Il 24enne invece, si trova all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è stato ricoverato per traumi al volto e in altre parti del corpo. Immediato il tam tam social relativo all’episodio per via della notorietà dell’attore, seguito soprattutto su Instagram da moltissimi followers.

Foto Facebook