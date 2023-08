Mitilicoltura, in Puglia 300mila euro per sostenere il settore

È ufficialmente attivo il bando regionale che assegna sostegni economici al settore produttivo della mitilicoltura in Puglia. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura della Regione, Donato Pentassuglia, evidenziando che “con una dotazione finanziaria di 300mila euro le imprese di molluschicoltura, titolari di superfici in concessione per la coltivazione dei mitili, potranno richiedere il contributo rinveniente dal Fondo di solidarietà per il settore della pesca e della mitilicoltura che la Regione Puglia ha messo a disposizione”.

Obiettivo, andare incontro alle difficoltà che attualmente sta vivendo il settore soprattutto per via della crisi economica in atto. “Si tratta di un sostegno importante soprattutto per Taranto – ha proseguito Pentassuglia – dove l’attività della mitilicoltura è largamente diffusa ed è fonte di reddito per numerose famiglie. Questi i requisiti richiesti per accedere al bando: essere titolari di un’impresa di molluschicoltura, detentori di superficie in concessione per la coltivazione dei mitili, essere iscritti alla Camera di Commercio e possedere una concessione per la coltivazione dei mitili, essere iscritti alla Camera di Commercio e possedere una partita Iva. Il contributo minimo concesso non potrà essere inferiore a 1.000 euro” – conclude.

