Problemi ai motori, pioggia di cancellazioni per Wizz Air

Cancellazioni last minute e conseguenti rimborsi ai passeggeri. Cattive notizie per la compagnia aerea low-cost Wizz Air. Si sarebbero verificati problemi ai motori di alcuni velivoli per i quali è scattato un immediato piano di ispezioni. Come comunicato dalla stessa Wizz Air nei giorni scorsi, il problema è nato da una segnalazione della Pratt & Whitney, un’industria aerospaziale statunitense specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di motori aeronautici. A seguito della comunicazione, infatti, la compagnia ha dovuto fermare sei aerei per i quali è stata richiesta la rimozione dei dodici motori per potere effettuare le ispezioni necessarie. Non sono stati comunicati i voli, ma la Wizzair copre diretti in tutta Italia, anche quelli da Bari a Tirana, che ultimamente registrano il tutto esaurito

Ai passeggeri coinvolti l verrà offerto un volo alternativo, un rimborso completo tramite il metodo di pagamento utilizzato o un credito di prenotazione pari al 120% della tariffa originale. “Wizz Air si scusa sinceramente per i disagi causati da questo evento imprevisto e fuori dal proprio controllo, ma la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e dell’aeromobile è assoluta priorità della compagnia” si legge in un comunicato.