Puglia, cattivi odori nel Leccese: “Aria irrespirabile, Arpa indaghi”

“Da tempo sul comune di Surbo e sulla zona di masseria Trapanà incombe una cappa di emissioni maleodoranti che rendono l’aria irrespirabile. I miasmi affliggono anche le masserie dell’area attorno a Surbo che si estende fino alle marine e alla città di Lecce e che ospita molti turisti”. Sono le parole pronunciate da Paolo Pagliaro, capogruppo di La Puglia Domani, in occasione del Consiglio Regionale, luogo in cui ha annunciato anche di aver presentato un’interrogazione urgente rivolta all’assessore Maraschio oltre a una richiesta di audizione in commissione Ambiente.

“Per appurare la causa di queste esalazioni persistenti ed accertare eventuali danni all’ambiente e alla salute dei cittadini – spiega – è necessario ed urgente convocare un tavolo istituzionale che coinvolga Asl di Lecce, Arpa Puglia e i Comuni di Surbo, Lecce e Trepuzzi”. L’obiettivo è dunque quello di sollecitare risposte su una situazione che preoccupa non solo i residenti, ma anche gli operatori turistici della zona che chiedono di individuare le fonti dei cattivi odori e di misurare, inoltre, l’entità dei miasmi per verificarne l’eventuale pericolosità.