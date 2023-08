Taranto, rapina due donne a distanza di pochi giorni: arrestato

Un uomo di 45 anni, residente a Taranto, è stato arrestato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile di due rapine, compiute negli scorsi giorni, ai danni di due donne. La prima rapina, in particolare, risale allo scorso 25 luglio, dopo che la vittima aveva prelevato dal bancomat.

In seguito alle immagini immortalate dai sistemi di videosorveglianza è stato possibile ricostruire l’episodio. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe seguito la donna fino allo sportello dell’istituto di credito aggredendola subito dopo il prelievo e impossessandosi della borsa con all’interno 200 euro. Con lo stesso modus operandi, l’uomo, a distanza di qualche giorno, avrebbe compiuto un’altra rapina, ai danni di una donna di 84 anni. In questo caso, l’uomo, si sarebbe avvicinato alla donna mentre entrava in auto e, mentre tentava di sottrarle la borsa con violenza, le avrebbe strappato dal collo due collane d’oro.

