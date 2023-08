Bari, a Pane e pomodoro “guerra” ai ladri: ronde e cartelli in lingua

A Pane e pomodoro gli scippi sono all’ordine del giorno così come sono all’ordine del giorno i fermi di altrettanti borseggiatori. La polizia locale, anche in borghese, è in campo per contrastare questo fenomeno che sta colpendo soprattutto i turisti. Diversi gli episodi, l’ultimo, raccontato da Borderline24: una famiglia tedesca è stata depredata da tutto ciò che aveva. Per fortuna il furto non è passato inosservato a due agenti che erano proprio in spiaggia in borghese: hanno rincorso e fermato i due responsabili. Pochi giorni prima altri episodi sempre ai danni dei turisti. Tanto che il Comune, su richiesta del comitato di cittadinanza attiva su Pane e pomodoro, ha deciso di posizionare i primi cartelli in lingua, per avvertire i turisti della presenza di un box dove poter fare custodire i propri beni di valore.

“Ma non sono abbastanza – spiegano dal comitato di cittadinanza attiva – ci vogliono cartelli da sistemare ovunque, proprio per avvertire della presenza di questi borseggiatori. Non ci dobbiamo vergognare, anzi dobbiamo seguire l’esempio di tante altre città dove si avvisano i turisti sui possibili pericoli”. I volontari del comitato sono in servizio ormai ogni giorno al fianco dei bagnanti e degli stessi turisti: cercano di intercettare gli stranieri e di spiegare loro di non lasciare mai incustoditi soldi e telefonini. “Noi facciamo il possibile – spiegano ancora – alcune volte incrociamo proprio questi borseggiatori che appena ci vedono si allontanano. Più pattuglie in borghese e più cartelli serviranno almeno a ridurre il fenomeno”.