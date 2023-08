Bari, ancora incivili dei rifiuti al San Paolo: 11 multe

Nuovo sopralluogo in via Candura al San Paolo, questa volta ad angolo con via Ciusa. Questa mattina l’Amiu ha trovato centinaia di buste di immondizia a terra, accanto ai bidoncini dell’indifferenziato. Sul posto anche il presidente dell’Amiu, Paolo Patè, che ha duramente contestato l’inciviltà.

La polizia locale è riuscita a risalire a 11 cittadini che avevano gettato l’immondizia senza rispettare le regole del porta a porta e della differenziata. “Continueremo la nostra campagna di sensibilizzazione – spiega Pate – ma anche le sanzioni non mancheranno. Perché così non si può andare avanti”. Solo qualche giorno fa altra mega operazione Amiu sempre in via Candura.