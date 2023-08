Bari, caos parcheggi in zona San Francesco: “Odissea”

Caos parcheggi in zona San Francesco a Bari. Alcune aree in prossimità di via Verdi, solitamente aperte per eventi al Della Vittoria, restano offlimits e per i bagnanti che vogliono raggiungere la zona di San Francesco, parcheggiare diventa una impresa. Del caso si è interessato Simone Cellamare, residente del Libertà, che ha raccolto le proteste di centinaia di persone. “Parcheggiare è una impresa – spiega – I più fortunati trovano posto praticamente nei pressi di via Napoli…Qualcuno ha desistito, altri hanno inventato improbabili soluzioni. Molto di questo disagio è dovuto alle aree dell’Amtab inspiegabilmente aperte ad esempio nelle domeniche precedenti per eventi al Della Vittoria ma transennate e inaccessibili poi”. La questione è stata sottoposta anche al consigliere di Fratelli d’Italia, Michele Picaro che ha inoltrato richiesta formale in Comune. (foto repertorio google)