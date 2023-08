Caro vacanze, la polemica: “In Salento costa solo la frisa gourmet”

“In Salento, come dappertutto, come spendi mangi: e quindi se, anziché scegliere una frisa gourmet, si opta per una versione classica, il prezzo scende sensibilmente. Lo dimostrano i listini, affissi e trasparenti”. Lo dichiara Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia in Consiglio regionale commentando le polemiche sul caro prezzi sulle vacanze in Puglia. “Tanto per fare un esempio – aggiunge – in un lido della splendida Castro, la frisa di grano nero con olive, capperi, pomodorini e olio extra vergine di oliva costa 3 euro e 50 centesimi. Si spendono un euro per un caffè, due euro per un cappuccino o per il caffè in ghiaccio alla leccese: prezzi più che onesti, considerato il valore aggiunto della vista sul mare cristallino. Ed anche i prezzi delle postazioni in spiaggia sono assolutamente ragionevoli: 21 euro al giorno per un ombrellone e due lettini, 17 euro per un ombrellone e due sdraio nel periodo clou della stagione. I fatti smentiscono la narrazione di un Salento ovunque carissimo, quasi intoccabile: qui il turista, come dappertutto del resto, è libero di scegliere in base alle proprie tasche e ai propri gusti il tipo di vacanza che vuole”. (foto freepik)