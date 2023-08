Centro ufologico pugliese: “Strano oggetto nei cieli di Bari”

Domenica 6 Agosto 2023 alle ore 18.10 circa un oggetto bianco è stato notato nei cieli di Bari, altezza via Brigata Regina. A raccontare l’episodio Michele Paparella del Centro ufologico pugliese.

“La circostanza è davvero singolare in quanto l’oggetto non identificato appare per una frazione di secondo in un video ripreso da una dashcam ( telecamera di bordo ) di un’auto che si trovava a percorrere una strada trafficata, via Brigata Regina nei pressi del lungomare antistante l’area portuale – racconta – Il passeggero all’improvviso afferma di vedere una “cosa strana” nel cielo, un oggetto oblungo velocissimo di colore bianco dalla traiettoria a zig zag.Appare liscio e senza protuberanze, eliche o ali, il che ci fa escludere droni o uccelli. La sua velocità tra l’altro è sbalorditiva. Aggiungo – conclude – che mi sono pervenute altre segnalazioni, il che conferma che la zona di Bari e dintorni sembra essere interessata da una notevole numero di avvistamenti”.