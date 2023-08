“Cercasi commessa anche di colore e non sposata”: l’annuncio a Bari

“Cercasi commessa anche se di colore, di bella presenza, non sposata e con patente”. Recitava così l’annuncio di lavoro pubblicato nei giorni scorsi e che ha fatto così tanto clamore che è stato rimosso. Il lavoro offerto era per una donna di massimo 40 anni e minimo 20 in una cartoleria in centro a Bari. Nell’annuncio il titolare del punto vendita precisava: “Cercasi commessa anche se di colore per punto vendita cartoleria, ufficio e scuola in pieno centro a Bari. Donna di bella presenza che abbia conoscenza del computer. La commessa deve sapere relazionarsi con i clienti ed essere pratica nelle vendite e con la cassa. No sposata e con patente. Minimo 20 e max 40 anni. Intera giornata con possibilità di contratto indeterminato”. L’annuncio è stato poi rimosso dopo la pioggia di polemiche. (foto freepik)