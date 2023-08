Il premier albanese: “Ieri noi migranti, ora qui i turisti italiani”

Il premier albanese Edi Rama ironizza sui social, immortalando la nave Vlora con 20 mila migranti albanesi verso l’Italia 30 anni fa e poi parlando del tutto esaurito sui traghetti per l’Albania dei turisti italiani in partenza per le vacanze nel suo Paese.

“E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente”, scrive nel post Rama che sembra sottolineare l’esodo anche alla luce del caro-vacanze in Italia, a cominciare dalla Puglia. Proprio ieri ricorreva il 32/o anniversario dell’arrivo a Bari, nel 1991, della prima nave dall’Albania, la Vlora appunto, con circa 20 mila migranti albanesi a bordo. Il mercantile proveniente da Cuba stava per fare tappa a Durazzo con un carico di zucchero di canna quando la folla in porto lo costrinse a dirigersi in Puglia. Seguirono aspre polemiche sull’accoglienza dei migranti.