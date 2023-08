Incidente a Fasano, indagini sulla morte di una 82enne barese

Permangono gravissime le condizioni di D. B., 49 anni, di Cisternino, nel Brindisino, la conducente di una delle due auto coinvolte nel terribile incidente di venerdì 4 agosto 2023, alle ore 13.10, nel territorio comunale di Fasano, lungo la Strada Provinciale 9, all’altezza del civico 10, e a causa del quale ha perso la vita la madre della donna, Caterina Petruzzelli, 82 anni, residente a Bari, che viaggiava come passeggera nella vettura.

La quarantanovenne è tuttora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, dov’era stata condotta in ambulanza subito dopo il sinistro con pesantissimi politraumi, ed è in prognosi riservata: non ha ovviamente potuto dare l’ultimo saluto alla mamma, i cui funerali si sono svolti ieri, martedì 8 agosto, nella chiesa del cimitero di Bari.

Il Pubblico Ministero della Procura di Brindisi dott. Pierpaolo Montinaro, titolare del relativo procedimento penale, non ha infatti ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma della vittima e ha subito dato il nulla osta alla sepoltura, consentendo così ai familiari di fissare la data e di poter celebrare le esequie.

D. B. procedeva alla guida di una Citroen C1 da Cisternino in direzione Speziale con a bordo la madre: si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda condotta da V. A., 36 anni, di Locorotondo (Bari), la quale viaggiava nella direzione opposta e trasportava altri due passeggeri, suoi congiunti, un’altra donna di 38 anni e un bambino di quattro anni e mezzo: il sinistro è stato rilevato dalla Polizia locale di Fasano e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Ostuni per estrarre gli occupanti delle macchine rimasti incastrati nelle lamiere contorte.

Sarà l’inchiesta della magistratura a stabilire cause e responsabilità dell’incidente.

I congiunti della vittima si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., e all’avvocato Aldo Fornari del Foro di Bari.