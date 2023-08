Nell’ex caserma di Bari un campus stile americano, ok della Regione

Via libera dalla giunta regionale al protocollo di collaborazione tra Regione Puglia, Adisu, Politecnico, Demanio e Comune di Bari per la razionalizzazione, la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare pubblico della ex Caserma Magrone in via Amendola. L’idea del Politecnico è di realizzare una sorta di campus stile americano, al costo di circa 90 milioni di euro. Secondo quanto previsto nell’accordo un lotto del compendio, da definire tra le parti, sarà destinato a rafforzare le infrastrutture del Politecnico di Bari per fornire adeguati spazi di aggregazione, oltre che potenziare i laboratori di ricerca; un lotto sarà destinato al soddisfacimento dei fabbisogni logistici delle amministrazioni dello Stato, mediante l’allocazione di funzioni statali all’interno del compendio; un lotto destinato a residenze e alloggi universitari.

L’ex caserma Magrone diventerà quindi un parco dell’Innovazione, con laboratori già finanziati in ambito Pnrr, un campus diffuso, moderno, attrezzato e all’avanguardia, in grado di attrarre un’ampia comunità di respiro internazionale. La superficie interessata sarà di circa 100mila metri quadri. Il Comune ha posto una unica “richiesta” al Politecnico: la realizzazione di zone a verde.