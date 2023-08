Serie B: le aspettative del Bari per la prossima stagione

Per soli due minuti il destino del Bari si è tramutato da gioia incontenibile a tristezza inesplicabile. Così si possono riassumere gli ultimi istanti della stagione appena trascorsa della squadra di Luigi De Laurentiis, che subendo il gol di Pavoletti al 94’ della finale di ritorno dei Playoff promozione di Serie B ha dovuto ingoiare il boccone amaro della sconfitta e della permanenza in cadetteria. Metabolizzata la sconfitta allora il Bari si è rimesso al lavoro per preparare il campionato di Serie B 2023-2024, innanzitutto riconfermando il direttore sportivo Ciro Polito e l’allenatore Michele Mignani. La coppia tanto bene ha fatto nel primo anno di B del Bari targato De Laurentiis che era impossibile non riconfermarla senza alcun dubbio. Ma da felice sorpresa ora i biancorossi hanno l’obbligo di riconfermarsi e puntare anche alla promozione diretta.

Così non è però per il patron De Laurentiis che nella sua prima conferenza stampa stagionale ha voluto da una parte rassicurare tutti i tifosi, garantendo che avrebbe allestito una squadra all’altezza della categoria, ma mantenendo basse le aspettative chiarendo che l’obiettivo primario della società è quello di arrivare ai playoff e garantendosi un posto in essi. Naturalmente sono proclami di prudenza, ben sapendo che dopo l’exploit dello scorso anno, benché fosse stato inatteso, avrebbe dovuto avere un seguito compiendo uno step successivo per non essere più una sorpresa ma una certezza del campionato.

Bari tra le prime forze del campionato

E infatti il Bari è certamente sulla carta una delle prime forze del campionato. Infatti le quote sulla Serie B rivelano che quella biancorossa è tra le formazioni più accreditate per mantenersi stabilmente nelle parti nobili della classifica. Assieme ai galletti non possono non essere citate le tre squadre retrocesse dalla Serie A, la Sampdoria, lo Spezia e la Cremonese, e le cosiddette “nobili decadute” come il Parma e il Palermo. E nemmeno si devono sottovalutare le outsider che ogni anno vogliono stupire e insidiare squadre meglio organizzate. Tra queste, attenzione particolare può essere posta nel Como, nel Venezia e anche nella Ternana. Ma tutto passa naturalmente anche dal mercato. Non bastano infatti organizzazione di gioco e preparazione atletica per vincere in Serie B ma anche, e soprattutto, giocatori che siano all’altezza della categoria, che possano garantire gol pesanti in attacco, tecnica e gioco a centrocampo o solidità di copertura in difesa. Ecco, su questo punto il Bari deve ancora mostrare i colpi migliori nonostante sia arrivato alla corte di Mignani un top player come Jeremy Menez. L’attesa era nella cessione dei pezzi pregiati per poi aggredire il mercato ma nel frattempo le avversarie non hanno perso tempo. L’abilità del DS Polito deve essere a questo punto quella di muoversi prima e meglio degli altri, investendo con oculatezza nei settori di campo di cui il Bari ha attualmente bisogno. E certamente la priorità resta quella di un attaccante di sicuro affidamento che possa garantire gol pesanti e importanti.

De Laurentiis chiede pazienza ai tifosi, dall’altra parte i supporter biancorossi non vedono l’ora di poter festeggiare finalmente il ritorno in Serie A a dodici anni dall’ultima volta. Le due volontà sicuramente hanno intenzione di incontrarsi e solo il campionato stesso potrà dare risposte a chi chiede un Bari competitivo e vincente.