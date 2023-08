Taranto, muore 44enne per un problema neurologico: donati gli organi

Si è concluso questa mattina, nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, il prelievo degli organi di un 44enne deceduto a seguito di un problema neurologico. La sua famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. “Manifesto la vicinanza mia personale e di tutta la Asl Taranto ai familiari del giovane – ha affermato il direttore generale Vito Gregorio Colacicco – e li ringrazio per aver trovato, in questo tragico momento la forza per compiere un gesto nobile e prezioso”.

Gli organi prelevati al giovane sono stati destinati al Policlinico di Bari. A coordinare le operazioni il dottor Pasquale Massimilla, responsabile donazioni della Asl Taranto, coadiuvato dalla dottoressa Doriana Benefico. Si tratta della quarta donazione in soli venti giorni, dimostrando l’importanza della cultura della donazione e il grande lavoro compiuto dalle equipe che si sono avvicendate in questa e nelle altre donazioni.