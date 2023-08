A Milano le multe più alte in Italia, 194 milioni incassati nel 2022

I milanesi sono i guidatori che pagano le multe più alte in Italia, nel 2022 – hanno calcolato Facile.it – Assicurazione.it – la spesa procapite è stata di 174 euro e, esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada, Facile.it e Assicurazione.it fanno emergere che il comune di Milano ha incassato 151 milioni di euro. L’intera Lombardia poi è ai vertici della classifica nazionale per l’importo complessivo che ha portato nelle casse delle amministrazioni, quasi 194 milioni di euro. Per l’analisi Facile.it ha rielaborato i dati provenienti dal “Rendiconto proventi violazioni codice della strada “pubblicati dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali e va ricordato che tra i comuni capoluogo di provincia analizzati non sono presenti i dati relativi ai seguenti comuni: Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Avellino, Pesaro, Campobasso e Alessandria. Lo ha consultato anche ANSA ed emerge che Roma ha incassato ‘solo’ 133 milioni di cui 6,15 milioni sono contravvenzioni per eccesso di velocità. Torino e Bologna hanno riscosso cifre simili (rispettivamente 40,5 e 43,3 milioni), a Palermi i milioni sono 25,5 e chiude la classifica delle grandi città Napoli con 8,85 milioni di multe incassate. Milano è anche la città dove si spinge di più sull’acceleratore, dove non si dovrebbe: nel 2022 le contravvenzioni per eccesso di velocità hanno portato nelle casse del capoluogo poco meno di 13 milioni.