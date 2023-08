Bari Calcio, i prezzi varieranno in base all’importanza del match

Da oggi è attiva la prevendita per Bari-Palermo, prima giornata del campionato 2023/24 di Serie B. I biglietti della 1ª giornata del girone di andata del Campionato di SerieBKT 2023/24, in programma venerdì 18 agosto alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari – saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di giovedì 10 agosto sul circuito Ticketone online su sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSC Bari Official Store Cavour. La vendita nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store Stadium) partirà DA LUNEDÌ 14 AGOSTO alle ORE 10:30. È possibile acquistare i biglietti sia tradizionali, sia digitali caricati su SSC BARI FAN CARD, sia in home ticketing stampato su foglio A4. I biglietti sono disponibili sino a inizio gara.

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento che riporta sempre la città di residenza.

Ssc Bari comunica che per la stagione sportiva 2023/24 i prezzi delle singole gare varieranno secondo un sistema di biglietteria dinamica in base al coefficente di importanza del match. Di seguito si riportano i prezzi interi e ridotti (under16, over65 e donne) divisi secondo le tre fasce di prezzo che potranno essere applicate nel corso della stagione.

*I biglietti ridotti sono riservati a under16, over65 e donne.

