Bari, deposito in fiamme in corso della Carboneria

Incendio in corso della Carboneria. Casette che fungono da deposito sono andate in fiamme per cause ancora in corso di accertamento. Le fiamme stanno investendo anche le auto parcheggiate. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo a spegnere l’incendio pericolosamente avanzata in breve tempo. Sulle erbacce e sulle condizioni di quelle baracche nei giorni scorsi aveva presentato una interrogazione – denuncia il gruppo di Fratelli d’Italia.

“Con la presente – si leggeva nella richiesta di Fratelli d’Italia presentata anche in Consiglio Comunale – considerato che in corrispondenza del civico 24 e seguenti di corso della Carboneria esistono diversi ruderi, a causa del forte vento del 7 febbraio alcune parti di lamiere sono cadute su alcune vetture in sosta. Nonostante la pericolosità dei locali vi soggiornano soggetti senza fissa dimora creando anche un problema igienico sanitario ai residenti.Per tutto quanto sopra esposto si chiede un intervento urgente al fine di porre in sicurezza i luoghi in oggetto al fine di evitare pericolo a cose e persone”.

L’incendio è stato domato dopo un paio di ore. Nessuno ferito, sono state danneggiate due auto. In corso indagini per capire l’origine del rogo, al vaglio anche la posizione di un senzatetto.