Perde il controllo dello scooter, muore 19enne barese

Un ragazzo di 19 anni originario di Bari è morto nella tarda serata di ieri in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 379, a Carovigno, in provincia di Brindisi. Il giovane era in sella ad uno scooter. Per cause in via d’accertamento della polizia stradale il 19enne ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente contro l’asfalto. Inutili i soccorsi del personale medico del 118 intervenuto.