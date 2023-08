Sovereto festival, Arminio e Anderson tra gli ospiti a Terlizzi

Michel Godard, Quique Sinesi, Franco Arminio, Shannon Anderson. Sono questi alcuni degli ospiti dell’undicesima edizione del Sovereto festival, in programma dall’11 al 13 agosto a Borgo Sovereto, frazione di Terlizzi, in provincia di Bari. Tra concerti, laboratori, presentazioni e installazioni, il festival vuole collegare la narrazione del luogo con la musica attraverso il dialogo interculturale e celebrare Sovereto come moderno crocevia. Gli artisti in programma provengono infatti da tradizioni musicali diverse e da territori del mondo disparati: dalla Francia agli Stati Uniti, all’Argentina all’Ucraina, per abbracciare infine tutto il territorio pugliese.

Nel dettaglio, venerdì 11 alle 22 sul palco Parallelo (in via Santuario di Sovereto) ci sarà il duo Le Chant du Serpent, con l’artista francese Michel Godard (basso tuba, serpentone) e l’argentino Quique Sinesi (chitarra). Sabato 12, poi, alle 20.30 la cantante americana Shannon Anderson salirà sul palco Meridiano (nell’atrio del Santuario) per il concerto The Long Road Home. Domenica 13 toccherà invece al paeseologo, poeta e regista Franco Arminio, sul palco Meridiano alle ore 20.30 in Sacro Minore. Tra gli altri appuntamenti anche laboratori di lettura e di musica per ragazzi, dibattiti e l’installazione curata dall’artista, Paolo de Santoli dal titolo Pallio Partitura Cromatica. Tutti gli appuntamenti del Sovereto Festival (sotto la direzione artistica di Giovannangelo de Gennaro dell’Associazione Culturale Calixtinus), sono a ingresso gratuito.