Bari, a Ceglie rapinata farmacia: caccia ai responsabili

Una farmacia è stata rapinata nella giornata di ieri, 11 agosto, a Ceglie, in via Umberto I. Ad agire sarebbero state due persone (una delle quali armata con fucile a canne mozze) che avrebbero intimato al farmacista di consegnare tutto quello che c’era in cassa. I due avrebbero minacciato dipendenti e i presenti per poi fuggire con l’incasso. Sul posto la polizia che sta visionando i filmati delle telecamere per risalire ai responsabili.